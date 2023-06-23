«От этого оружия украинцы сгорают изнутри»: боец СВО рассказал о работе «Солнцепека» на СВО

Боец по прозвищу Татарин — один из опытных на СВО. Он не первый год борется против киевского режима, и с началом спецоперации примкнул к рядам армии РФ. В его задачи входила в том числе и разведка.

Однажды перед штурмом Татарин с товарищами должны были разведать вражеские позиции.

«Мы залезли на «бэхи» (боевые машины пехоты — Прим. ред.), подъехали к позициям. Планы командования поменялись: дроны увидели, что движение маленькое, поэтому решили сразу штурмовать», — замечает наш собеседник в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бойцы продвинулись до определенной точки и спешились. Как говорит Татарин, буквально через пару минут в воздух поднялись украинские беспилотники, сразу около пяти экземпляров.

«БПЛА противника навели на нас минометы, и через несколько минут начали летать мины. После этого нас накрывали «Градами», хотя нас было всего 15 человек, а снаряды стоят дорого. Крыли долго: не пожалели «Градов», снарядов потратили штук 12. Слава богу, все остались целы, кроме одного раненого», — отмечает боец.

Не так давно Татарину удалось увидеть и работу «Солнцепеков», это тяжелая огнеметная система, которую также называют «Буратино». Тогда снаряды попали рядом с укрепленным железной дверью блиндажом.

«После «Солнцепека» мы заходили на позицию. Все было цело, даже тела противников. Ничего не оторвано, крови нет. Просто человек весь такой, как будто только что из шахты вылез. Он даже не обгоревший, просто черный, будто изнутри сгорел. Проводишь по лицу — копоть оттирается», — делится впечатлениями солдат.

А еще после работы «Буратино» остается специфический неприятный запах, который Татарин не смог ни с чем сравнить. Причем ВСУшники даже не успели встать: многие остались лежать на койках.

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