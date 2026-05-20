От Физтеха до колледжа за 20 тысяч: полный гид по IT-образованию в Подмосковье

Программисты, разработчики и специалисты по кибербезопасности остаются самыми востребованными кадрами на рынке, но ради диплома не обязательно штурмовать столичные пробки. Как выяснил REGIONS , в Московской области сосредоточены сильные технические вузы, входящие в топ-10 страны, а также колледжи, позволяющие войти в профессию без ЕГЭ.

Главной IT-кузницей Подмосковья остается МФТИ в Долгопрудном. Физтех готовит элиту отрасли по направлениям «Прикладная математика и информатика», «Программная инженерия», «Компьютерная безопасность» и другим. Стоимость обучения составляет от 767 до 957 тысяч рублей в год, однако бюджетных мест много. Проходные баллы одни из самых высоких в стране — в среднем от 95.

Более доступный вариант предлагает государственный университет «Дубна», тесно сотрудничающий с Объединенным институтом ядерных исследований. Здесь можно освоить «Информатику и вычислительную технику», «Программную инженерию» и «Информационные системы» — цена стартует от 98 тысяч рублей в год, на IT-направления выделено 43 бюджетных места. При университете работает колледж, где IT-специальность можно получить уже после девятого класса.

Технологический университет имени Леонова в Королеве делает упор на «Программную инженерию», «Прикладную математику и информатику» и готовит кадры для ракетно-космической отрасли. Обучение стоит от 230 тысяч рублей в год, на бакалавриате и специалитете открыто 74 бюджетных места. При вузе также есть колледж космического машиностроения и технологий.

Филиал Московского политеха в Коломне предлагает «Информатику и вычислительную технику» по цене от 230 тысяч рублей в год, располагая 52 бюджетными местами. Пущинский государственный естественно-научный институт (ПущГЕНИ) в наукограде Пущино специализируется на «Прикладной математике и информатике» — стоимость обучения от 215 тысяч рублей, 23 бюджетных места.

Самый бюджетный вариант — Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского в Балашихе, где IT-специальности стоят от 97 тысяч рублей в год при 25 бюджетных местах.

Для тех, кто хочет войти в профессию быстрее, работают колледжи при вузах в Дубне, Королеве и Химках — филиал МАИ. Обучение здесь стоит от 20 тысяч рублей за семестр и длится от двух лет десяти месяцев до трех лет десяти месяцев. Для поступления в вуз на IT-направления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, профильной математике и физике или информатике — в зависимости от требований конкретного университета.