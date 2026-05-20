От героев СВО до молодых мам: кому помогут в Подмосковье — итоги встречи в центре Рошаля

В Детском научно‑клиническом центре имени Л. М. Рошаля прошел круглый стол «Здоровая семья Подмосковья».

В мероприятии участвовал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков вместе с рядом высокопоставленных лиц: председателем Мособлдумы Игорем Юрьевичем Брынцаловым, депутатом Госдумы Сергеем Владимировичем Колуновым, министром здравоохранения региона Максимом Васильевичем Забелиным, министром социального развития Московской области Андреем Александровичем Кирюхиным, а также депутатами и однопартийцами.

Участники обсудили итоги пятилетней реализации Народной программы партии — в том числе исполнение наказов, затрагивающих социальную сферу, и меры по поддержке здоровой нации.

Дмитрий Владимирович Волков на примере Красногорска представил ключевые меры поддержки: помощь семьям участников СВО, многодетным семьям, молодым мамам, врачам и учителям. Кроме того, он рассказал о проектах по преображению территории, влияющих на качество жизни жителей.

Глава Красногорска поблагодарил коллег за содействие в развитии города и отметил, что работа по воплощению новых преобразований продолжится. Запускается обновленный формат сбора инициатив в Народную программу — с учетом предложений жителей.