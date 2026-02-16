От грузов на передовую до разговоров о Родине: чем запомнился форум «Vместе Zа Наших»

В Наро‑Фоминске 13 февраля прошел форум «Vместе Zа Наших», объединивший волонтеров округа — тех, кто помогает участникам СВО: шьет экипировку, плетет маскировочные сети, собирает и доставляет грузы на передовую. Об этом стало известно из официальных сообщений организаторов.

Участники мероприятия смогли познакомиться друг с другом, обменяться контактами и увидеть, как организована работа соседних объединений. В ходе официальной части прозвучали слова благодарности, были вручены награды, а также созданы условия для живого общения и обмена опытом.

Глава округа Роман Шамнэ подчеркнул, главное, что участники увезли с собой, — ощущение единства. По его словам, именно в нем заключается сила сообщества.

В рамках форума состоялся круглый стол о взаимодействии администрации и волонтерских объединений. По итогам встречи определили конкретные шаги для усиления совместной работы.

Еще одной важной частью программы стала площадка «Разговор на равных». На ней ветераны СВО и волонтеры встретились со школьниками и их наставниками. В откровенной беседе обсудили темы мужества, веры, жизненных испытаний. Участники затронули вопросы патриотизма и представлений о Родине — оставив слушателям возможность самостоятельно поразмышлять над ответами.