От лихорадки и простуд к Тарасию Бессонному: о чем молиться святому

В день памяти святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, который Русская православная церковь отмечает 10 марта, верующим напомнили о значении этого святого. Подробности о жизни и традициях почитания поведал NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.

Депутат рассказал, что в народе святителя именуют Тарасием Бессонным или Тарасом-Кумашником. Происходивший из знатной семьи, он получил превосходное образование и достиг высокого положения при императорском дворе, став сенатором. Однако в период распространения ереси иконоборчества, когда церковь остро нуждалась в защитнике, Тарасий принял патриарший сан.

По словам Иванова, к этому святому обращаются с молитвами прежде всего об избавлении от недугов, в особенности от лихорадки и простуды. Верующие просят его о даровании здоровья и защите от болезней.

Парламентарий добавил, что спектр обращений к Тарасию довольно широк. Ему молятся о ниспослании мудрости при принятии важных решений, обереге от несправедливых обвинений и поддержке в тяжелых жизненных ситуациях. Святитель известен своей благотворительностью, поэтому существует благочестивый обычай именно 10 марта оказывать помощь неимущим, проявляя милосердие.

Иванов также подчеркнул, что пример святителя служит образцом мужества в отстаивании истинной веры. К нему взывают об укреплении духа, защите от уныния и бессонницы, а также о даровании сил для молитвенного подвига и совершения добрых поступков.