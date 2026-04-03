От метро до мемориала: как в Москве организуют транспорт в Вербное воскресенье

В воскресенье, 5 апреля 2026 года, в Москве организуют специальные транспортные маршруты для проезда к городским кладбищам. Как сообщили в мэрии, в этот день для горожан и гостей столицы запустят 31 бесплатный автобусный маршрут, которые свяжут станции метро и Московских центральных диаметров с 14 мемориальными комплексами.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, на линии выйдут более 370 автобусов и электробусов. Специальные маршруты получат обозначения Э, Э1, Э2 и Э3. Также в этот день будет усилено движение на некоторых регулярных маршрутах. Весь транспорт будет работать с 9:00 до 19:00, проезд для пассажиров сделают бесплатным.

Как сориентироваться на местности

Для удобства пассажиров на 17 станциях метро разместят временную навигацию. Указатели можно будет встретить на платформах, в подуличных переходах у выхода из метро, а также на переносных стойках у вестибюлей станций. На них крупно выделены названия городских кладбищ, стрелки и цветовые обозначения бесплатных маршрутов. Чтобы временная навигация отличалась от постоянной, на неё нанесли специальную зелёную ленту.

Кроме того, на станциях метро будут дежурить сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые помогут выбрать маршрут и при необходимости сопроводят до нужной остановки.