Наро‐Фоминский суд вынес обвинительный приговор за попытку сбыта метадона через интернет

Наро‐Фоминский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Решение принято с учетом позиции первого заместителя прокурора Московской области Андрея Ганцева. Обвиняемым по делу проходил Икромходжа Абдуманапов — он признан виновным в покушении на нелегальный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как сообщили в Прокуратуре Московской области, вечером 31 мая 2025 года подсудимый совместно с соучастниками (их уголовное дело выделено в отдельное производство) планировал сбыть крупную партию метадона на территории Московского региона. Для организации незаконной торговли злоумышленники использовали интернет — это позволяло им координировать действия и находить покупателей дистанционно.

Абдуманапов лично участвовал в размещении запрещенного вещества: он приехал на территорию городского округа Наро‐Фоминск и оборудовал 4 тайника с заранее расфасованным метадоном. Каждая такая «закладка» была рассчитана на последующую передачу наркотика покупателям без прямого контакта с продавцом.

Правоохранительные органы своевременно выявили и пресекли деятельность группы. Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота до того, как попало к конечным потребителям. Это позволило предотвратить распространение опасного вещества и снизить риски для общественной безопасности.

Суд квалифицировал действия Абдуманапова по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд назначил Икромходже Абдуманапову наказание в виде 9 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. На текущий момент приговор Наро‐Фоминского городского суда еще не вступил в законную силу.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.