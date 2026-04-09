Актриса Проклова впервые за долгое время появилась на телевидении и вызвала шок у зрителей

Российская и советская актриса Елена Проклова впервые за долгое время появилась на телевидении, сообщает Super.ru. Артистка стала гостьей шоу «Секрет на миллион», на телеканале НТВ, где ее встретил телеведущий Дмитрий Дибров.

Поводом для визита стала не только давняя дружба, но и тяжелый период в жизни самого Диброва — недавний развод с супругой Полиной. Проклова пришла поддержать коллегу в непростой момент.

В эфире актриса высказала свою версию произошедшего в семье телеведущего. По мнению Прокловой, Полина, вероятно, начала чувствовать дискомфорт рядом с Дмитрием из-за масштабности личности самого ведущего.

Проклова объяснила, что его эрудиция, необычный облик и высокий интеллект могли оказывать давление на молодую модель. Со временем это давление, как предположила звезда, переросло в желание освободиться от такого сильного партнера.

Однако все внимание пользователей Сети сосредоточилось вовсе не на этих словах. Зрители были поражены переменами во внешности самой Прокловой. Актриса, которая всегда славилась яркой красотой, предстала перед камерами в непривычном для поклонников виде.

Многие сочли, что Проклова перестала уделять должное внимание своему облику. В комментариях под записями шоу развернулась бурная дискуссия.

«Могла бы выглядеть лучше, но, видно, махнула на себя рукой», — написала одна из зрительниц.

Другие заметили, что актриса потухла внутри. Третьи же поспешили защитить актрису и отметили, что Проклова выглядит лучше, чем Дибров.

В целом же комментаторы разделились на два лагеря: одни жалели Проклову и связывали ее уставший вид с возрастом или жизненными трудностями, другие посчитали, что звезда должна следить за собой, раз уж приходит на телешоу.

Ранее певица Наталья Штурм иронично прошлась по откровениям Дмитрия Диброва о сексе в шоу «Секрет на миллион».