Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в новом сезоне проекта «Профразвитие»

К участию приглашаются совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты. Подать заявку можно на сайте проекта.

«С проектом сотрудничают более 250 партнеров-работодателей — ведущие компании страны, заинтересованные в молодых кадрах. Именно этот запрос со стороны рынка труда мы учитываем, усиливая возможности для профессионального старта участников», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

За три сезона к проекту присоединились более 4,6 тыс. представителей Подмосковья. В новом сезоне их ждут образовательные программы, карьерные рекомендации, стажировки. За все время реализации проекта участники получили свыше 102 тыс. персональных рекомендаций.

В рамках проекта проходят Дни Профразвития. Одной из ключевых активностей таких мероприятий станут очные хакатоны. Также уже доступны практикоориентированные программы обучения от издательства «МИФ» и Российского общества «Знание».

