Рианна впервые вышла в свет с шестимесячной дочерью в Париже

Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) впервые показали публике свою младшую дочь, сообщает Super.ru. Звездная пара вышла на улицы Парижа вместе с детьми. Среди них была и шестимесячная дочка, родившаяся в сентябре.

Для малышки этот выход в свет стал первым в ее жизни. Папарацци тут же засняли наследницу певицы, и снимки разлетелись по всему миру.

Особое внимание привлек наряд девочки. Малышка предстала в брендовом сером плиссированном платье от Dior. Но главным акцентом всего образа стала вязаная шапка-бини. Этот раритетный предмет гардероба создал сам Джон Гальяно. Отмечается, что шапка была выпущена еще в 2002 году. Ее главная особенность — помпоны, стилизованные под ирокез.

Напомним, о романе Рианны и ASAP Rocky стало известно в 2021-м году. В 2022-м году у пары родился сын. Через год у музыкантов родился второй сын. Дочка появилась на свет в сентябре 2025 год.

