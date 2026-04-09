С начала 2026 года в индустриальные парки Подмосковья пришли 46 новых резидентов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Совокупный объем инвестиций в проекты этих компаний составляет почти 13 млрд рублей. С запуском новых предприятий в регионе будет создано 880 рабочих мест.

Новые проекты реализуют в самых разных сферах, в том числе в логистике, производстве медицинского оборудования, обработке металлов. К примеру, построят предприятие по выпуску медоборудования за 500 млн рублей. В комплексе смогут работать порядка 30 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.