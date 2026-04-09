На экостанции Нового Уренгоя раскрыли секрет трех птенцов полярных сов

На Детской экологической станции Нового Уренгоя впервые за историю учреждения вылупились птенцы полярной совы. Спустя несколько месяцев специалисты определили их пол: все три совенка оказались самками. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Сотрудники экостанции наблюдали за парой белых хищников больше года. Когда в прошлом году в гнезде появилось потомство, радость была всеобщей, но определить, кто есть кто, по внешним признакам сразу не удалось. Полярные совы не демонстрируют половой диморфизм в раннем возрасте, и специалистам пришлось ждать первой линьки.

Решающим фактором стал окрас оперения. У самок даже во взрослом возрасте сохраняются темные поперечные полосы, тогда как самцы со временем становятся почти чисто-белыми. Птенцы с экостанции получили характерный «девичий» рисунок перьев.

Одну из трех самок руководство станции решило обменять на самца в сургутском зоопарке. Эта рокировка нужна для формирования новой крепкой пары и продолжения разведения редких птиц. Вторая сова осталась жить в помещении экостанции, где уже привыкает к людям.

Сейчас сотрудники отмечают, что птица постепенно становится ручной. Она спокойно подпускает к себе на близкое расстояние, позволяя снимать себя на видео и фотографировать. По словам работников станции, это редкая возможность для наблюдения за поведением полярной совы в почти домашних условиях. Третий птенец, по неподтвержденным данным, также остался в регионе для участия в зоопрограммах.

