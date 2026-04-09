Онлайн-школа грудного вскармливания начала свою работу в Подмосковье

В апреле 2026 года в Московском областном научно‐исследовательском институте акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) им. академика В.И. Краснопольского стартовала школа грудного вскармливания. Проект создан с учетом актуальных запросов молодых родителей и призван стать надежным источником профессиональных знаний в сфере ухода за новорожденными.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области, занятия проходят в онлайн‐формате: еженедельно акушеры‐гинекологи и неонатологи проводят лекции и мастер‐классы. Все трансляции сопровождаются возможностью прямого общения с врачами — слушатели могут задавать вопросы в режиме реального времени. Для тех, кто не успевает присоединиться к эфиру, записи занятий размещаются на официальном портале МОНИИАГ. Это позволяет изучать материалы в удобное время и возвращаться к ним при необходимости.

Новая школа стала логичным продолжением успешной инициативы института — онлайн‐школы материнства, которая работает с 2025 года. Еженедельно ее занятия посещают несколько сотен слушателей. Врачи подчеркивают: подобные образовательные проекты полезны не только будущим и молодым мамам, но и всем членам семьи, ожидающей пополнения. Знания о современных подходах к уходу за ребенком помогают близким лучше понимать потребности женщины в период беременности и после родов, а также грамотно участвовать в заботе о малыше.

Важно отметить, что медицинские рекомендации постоянно обновляются. То, что считалось нормой 10–20 лет назад, сегодня может быть пересмотрено с учетом новых научных данных. Онлайн‐школа дает возможность получать актуальную информацию напрямую от практикующих специалистов МОНИИАГ — врачей, которые ежедневно работают с мамами и новорожденными в акушерских отделениях института.

