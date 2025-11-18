«От скуки до трагедии»: подросток из Воронежа отрезал себе половой орган, насмотревшись сомнительных роликов
В Воронеже 14-летний подросток «от скуки» нанес себе тяжелейшее телесное повреждение, отрезав половой орган. Об этом со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщила «Лента.ру».
По информации источника, школьник долгое время проводил в интернете, где просматривал сомнительные ролики, содержащие опасный контент.
Под влиянием увиденного подросток начал следовать полученным из Сети инструкциям. В процессе выполнения этих действий у него открылось сильное кровотечение, и от потери крови юноша потерял сознание.
Жизнь мальчику спасла сестра, которая обнаружила его в бессознательном состоянии. Она вызвала скорую помощь, которая отвезла подростка в больницу.
Медикам удалось не только спасти жизнь мальчику, но и сохранить поврежденный орган. Родственники подростка рассказали, что в прошлом он неоднократно высказывался о ненужности мужского достоинства. После произошедшего его отношение к этому вопросу кардинально изменилось.
