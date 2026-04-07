От «Следа» до «Снов»: историческая усадьба Гребнево вновь стала киностудией

Посетители усадьбы Гребнево в Подмосковье, прогуливаясь по роще, заметили съемочную группу. Жители сразу предположили: на территории снова работает кино. Кинематографисты появляются здесь не впервые, и каждый такой визит вызывает у местных жителей живой интерес, пишет REGIONS .

Очевидцы успели сфотографировать процесс, а снимок выложили в социальные сети. Фрязинцы отметили, что это явление давно перестало быть редкостью. Усадьба с ее уникальной архитектурой и живописными пейзажами привлекает режиссеров как магнит. Знакомые места жители часто видят потом в кино — так, на территории Гребнево снимали одну из серий популярного сериала «След».

Кинематографисты особенно любят историческую часть усадьбы. Уникальные интерьеры, старинные фасады и живописные окрестности сделали Гребнево одной из самых востребованных локаций для съемок в России. Здесь можно воссоздать сцены разных эпох — от XVIII века до современности. А имена известных исторических личностей, связанные с усадьбой, придают фильмам дополнительную глубину и достоверность.

Первым фильмом, снятым в Гребнево, считается комедия Александра Панкратова «Проделки в старинном духе», вышедшая на экраны в 1986 году. Картина рассказывает о жулике, который пытается устроить свадьбу и затевает хитрую интригу.

В 1993 году зрители увидели киноленту «Сны». Заключительную сцену этого фильма сняли именно в усадьбе Гребнево. Сюжет связан с кошмарными снами графини и таинственной связью между дореволюционной и постсоветской Россией.

В художественном фильме 2000 года «Вместо меня» также использовались сцены, снятые в усадьбе. Картина повествует о миллионере русского происхождения, который возвращается в родные места.

Сцены, снятые в усадьбе и наукограде Фрязино, можно увидеть в сериале «Точка кипения», вышедшем в 2010 году. Фильм рассказывает о судьбе женщины, столкнувшейся с домашним насилием.

Во всех этих кинокартинах режиссеры использовали живописные пейзажи и архитектуру усадьбы Гребнево для создания уникальной атмосферы. И судя по тому, что съемочная группа снова замечена на территории, местные пейзажи еще не раз появятся на экранах.

