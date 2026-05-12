От сморчков до зимних опят: бывалый грибник расписал, что и когда брать в подмосковном лесу

Одни грибы проклевываются, едва сойдет снег, другие ждут первых заморозков, третьи и вовсе способны расти в декабре. Чтобы не возвращаться домой с пустой корзиной, достаточно знать примерный календарь плодоношения. О том, какие закономерности работают десятилетиями и куда смотреть в зависимости от месяца, REGIONS рассказал грибник со стажем из Подмосковья Александр Чуканов.

По его словам, апрельский лес — это проверка на выдержку. Грибов мало, искать их трудно, но тот, кто находит первый сморчок, считается настоящим грибником. В это время собирают сморчки, строчки и саркосцифу, причем со строчками нужно быть особенно осторожным: в сыром виде они ядовиты и требуют двукратного отваривания со сливом воды.

Май для Чуканова — самый радостный месяц. Лес зеленеет, грибы уже не надо выискивать под лупой. К сморчкам и строчкам добавляются майские рядовки, а в конце теплого мая могут вылезти первые маслята, сыроежки, подберезовики и подосиновики. Главное правило мая — не проходить мимо опушек и полян: грибы тянутся к солнцу, а не прячутся в чаще.

Июнь он называет месяцем, когда новички наконец чувствуют себя настоящими грибниками. Маслята лезут целыми семьями, лисички растут вдоль тропинок. Чтобы не пропустить момент, после теплого дождя нужно выждать два-три дня и выходить в лес. К концу месяца появляются первые белые.

Июль — пик сезона для боровиков, подосиновиков, груздей, волнушек и рыжиков. В жару все они прячутся в тенистых влажных местах, в оврагах, под деревьями. В это время особенно много червивых экземпляров, поэтому Чуканов советует проверять каждый гриб на месте.

Август — самый грибной месяц, когда корзины уже не хватает. Бывалый грибник в это время выходит в лес в четыре-пять утра и советует новичкам не бояться молодых посадок — там часто прячутся маслята и подберезовики. Главное правило — не брать старые и червивые и оставлять их лесу, чтобы грибница отблагодарила на следующий год.

Сентябрь — бархатный сезон и время осенних опят. Чуканов называет этот лес отдельной песней: воздух прозрачный, комаров мало, опята растут семьями. Если нашли один пень, нужно осмотреть все вокруг. Опята он солит, маринует, жарит и замораживает, запасая до следующего сезона.

Октябрь — уже точечная охота. Грибов мало, но они самые чистые, без единого червячка. Собирают поздние опята, зеленушки, рядовки, вешенки и зимние опята, способные плодоносить вплоть до декабря при плюсовой температуре. В ноябре–декабре в теплые дни охотятся именно за фламмулиной — зимним опенком, который не боится легких заморозков.

Общий календарь, по Чуканову, выглядит так: апрель — сморчки, строчки, саркосцифы; май — они же плюс рядовки, первые маслята и подберезовики; июнь — маслята, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, первые белые; июль — белые, подосиновики, подберезовики, лисички, грузди, волнушки, рыжики; август — все летние грибы плюс начало опят; сентябрь — основной поток опят, зеленушки, рядовки, остатки летних; октябрь — зеленушки, рядовки, вешенки, зимние опята; ноябрь–декабрь — зимние опята в теплую погоду.

Главный совет, которым Чуканов подводит итог: смотреть не на календарь, а на погоду. Если неделю шли дожди, а потом выглянуло солнце, через три-четыре дня грибы будут. Если засуха — в лесу делать нечего. И лучше принести домой десять хороших грибов, чем полведра червивых.