Вратарь «Интера» насмерть сбил старика в инвалидной коляске

Испанский вратарь миланского «Интера» Хосеп Мартинес сбил на своем автомобиле 81-летнего мужчину в инвалидной коляске, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Трагедия произошла примерно в 9:30 по местному времени. Как пишет издание Quicomo.it, удар был чрезвычайной силы. Пострадавший пенсионер погиб на месте. Спасатели прибыли незамедлительно, но помочь уже не могли.

На месте работают экстренные службы. 27-летний футболист находится в шоке от произошедшего.

Хосеп Мартинес является воспитанником «Барселоны». Он выступал за «Лас-Пальмас», «Лейпциг» и «Дженоа». В июле 2024 года «Интер» приобрел голкипера у генуэзцев за €14 млн. В текущем сезоне Мартинес сыграл в двух матчах за «Интер» в Серии А.

