Ученые раскрыли, какая привычка ведет к стремительному набору лишнего веса

Научные данные меняют представление о том, какие привычки действительно угрожают фигуре. Исследователи из Вустерского политехнического института (США) доказали, что главным цифровым провокатором переедания является не смартфон, как многие полагали, а старый добрый телевизор.

В эксперименте, результаты которого опубликованы в авторитетном журнале Physiology and Behaviour, приняли участие 114 человек, которым предложили неограниченное количество чипсов и шоколадных драже в разных условиях.

Участники, смотревшие телевизор, в среднем съели около 164 килокалорий. Те, кто ел без отвлечений, употребили примерно 131 килокалорию. А вот разница между группой со смартфонами и контрольной группой оказалась статистически незначимой. Таким образом, «телевизионный» перекус оказался калорийнее осознанного приема пищи без гаджетов почти на 30 граммов закусок, что эквивалентно дополнительной порции.

Ученые объясняют этот феномен спецификой внимания. Просмотр телевизора, особенно динамичных сериалов или шоу, требует пассивного, но полного погружения, в результате чего мозг практически не регистрирует процесс еды и количество съеденного.

«Телевизор сильно отвлекает внимание, из-за чего мозг хуже фиксирует, что и в каком количестве было съедено, а это может приводить к ощущению недостаточного насыщения», — поясняют авторы работы.

Смартфон, напротив, требует большего моторного участия — одна или обе руки заняты, что создает естественную физическую паузу между взятием следующей порции.

Практический вывод исследования прост и полезен для всех, кто следит за питанием: если хотите контролировать размер порции и чувство насыщения, первым делом стоит отказаться от приема пищи перед телеэкраном. Просмотр любимого сериала лучше перенести на время после ужина или сопроводить не калорийными снеками, а, например, чашкой травяного чая. А вот использование смартфона за едой, согласно новым данным, не является критичным фактором риска для набора веса, хотя и может влиять на культуру питания в целом.

