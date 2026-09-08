Сто тысяч за историю: россиянка заплатила штраф за рассказ в мечети Стамбула без лицензии гида

Россиянка из Набережных Челнов Дина Валиева, отдыхавшая в Стамбуле с семью подругами, была оштрафована на 180 тыс. рублей за несанкционированную экскурсию. Об инциденте сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Все произошло во время прогулки по стамбульскому району, когда компания зашла в мечеть Сулеймание. Дина, косметолог по профессии, начала рассказывать подругам об усыпальницах и правителях, похороненных там. По ее словам, беседа привлекла внимание турецких полицейских, которые подошли к группе. Они поинтересовались целью визита и осмотрели сумку женщины, а также сфотографировали ее паспорт. Девушке объяснили, что иностранцы не имеют права проводить экскурсии в Стамбуле без специальной лицензии, и отпустили с предупреждением.

Однако через несколько месяцев, когда Дина вернулась в Стамбул с мужем, чтобы оформить вид на жительство в Турции, выяснилось, что ей все же выписали штраф за тот самый случай. Чтобы получить ВНЖ, россиянке пришлось оплатить его. Сумма в 180 тыс. рублей стала неожиданным и неприятным сюрпризом для туристки.

В Турции действительно существуют жесткие правила для гидов: проводить экскурсии могут только лицензированные специалисты, и нарушение этого закона карается штрафом независимо от того, была ли экскурсия коммерческой или нет.

Ранее стало известно, что внучка экс-мэра Самары пыталась замести следы с помощью нейросетей.