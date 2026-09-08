Городской округ Пушкинский получил две новые комбинированные дорожные машины
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский состоялось обновление парка коммунальной техники. Глава муниципалитета Максим Красноцветов передал сотрудникам МКУ «Пушкинское Городское Хозяйство» ключи от двух новых комбинированных дорожных машин. Техника способна работать круглый год – летом мыть дороги и поливать зелень, а зимой превращаться в снегоуборочные агрегаты для борьбы с осадками и гололедом.
Торжественная церемония передачи ключей прошла 8 сентября в рамках плановой модернизации материально-технической базы муниципального учреждения. Новые автомобили призваны не только повысить оперативность уборки, но и оптимизировать расходы: их многофункциональность исключает простои спецтехники в межсезонный период и позволяет гибко маневрировать ресурсами между районами округа в зависимости от капризов погоды.
Максим Красноцветов лично принял участие в передаче, подчеркнув прямую связь между качеством работы коммунальщиков и комфортом местных жителей. По его словам, такие машины становятся надежным подспорьем для дворников и дорожных служб, позволяя быстрее реагировать на изменение погодных условий.
Новинки отличаются универсальностью. В теплое время года технику задействуют для мойки дорожного полотна, подавления пыли на улицах и полива зеленых насаждений. С приходом морозов спецмашины оперативно переоборудуются в снегоуборщики и распределители противогололедных реагентов.
Стоит отметить, что штат МКУ «Пушкинское Городское Хозяйство» насчитывает 87 человек, а общий парк техники теперь составляет 110 единиц. Ежедневно специалисты учреждения обеспечивают содержание десятков километров дорог, тротуаров, парковочных карманов и общественных зон по всему округу, и поступление новых машин, безусловно, усилит эту работу.