Городской округ Пушкинский получил две новые комбинированные дорожные машины

Торжественная церемония передачи ключей прошла 8 сентября в рамках плановой модернизации материально-технической базы муниципального учреждения. Новые автомобили призваны не только повысить оперативность уборки, но и оптимизировать расходы: их многофункциональность исключает простои спецтехники в межсезонный период и позволяет гибко маневрировать ресурсами между районами округа в зависимости от капризов погоды.



Максим Красноцветов лично принял участие в передаче, подчеркнув прямую связь между качеством работы коммунальщиков и комфортом местных жителей. По его словам, такие машины становятся надежным подспорьем для дворников и дорожных служб, позволяя быстрее реагировать на изменение погодных условий.



Новинки отличаются универсальностью. В теплое время года технику задействуют для мойки дорожного полотна, подавления пыли на улицах и полива зеленых насаждений. С приходом морозов спецмашины оперативно переоборудуются в снегоуборщики и распределители противогололедных реагентов.



Стоит отметить, что штат МКУ «Пушкинское Городское Хозяйство» насчитывает 87 человек, а общий парк техники теперь составляет 110 единиц. Ежедневно специалисты учреждения обеспечивают содержание десятков километров дорог, тротуаров, парковочных карманов и общественных зон по всему округу, и поступление новых машин, безусловно, усилит эту работу.