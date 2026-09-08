В российском регионе нашли сотни тонн опасного зерна

Кузбасским сельхозпроизводителям вынесли предостережение из-за 400 тонн ячменя, который мог оказаться опасным для пищевых целей. Россельхознадзор выявил сразу несколько нарушений: зерно обрабатывали пестицидом, но не проверили на остатки вредных веществ, а в документах указали неверный код товара. Декларация о соответствии аннулирована, пишет VSE42.RU .

В Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили о серьезном нарушении при оформлении крупной партии ячменя. Речь идет об урожае 2025 года, выращенном в Ленинск-Кузнецком округе. Общий вес сомнительной продукции составил 400 тонн, и предназначалась она для пищевых целей.

В ходе проверки выяснилось, что при выращивании злака использовался препарат «Турион». Однако производитель пренебрег обязательной процедурой контроля и не проверил зерно на содержание остаточных количеств действующих веществ этого пестицида — имазалила, прохлораза и тритиконазола. Эти компоненты могут быть опасны для здоровья человека при попадании в пищевую продукцию.

Кроме того, инспекторы обнаружили ошибку в бумажной версии декларации о соответствии: был указан неверный код товара, что также является грубым нарушением регламента. В итоге оценка безопасности ячменя признана неполной, а сама декларация — недействительной.

4 сентября надзорное ведомство вынесло сельхозпроизводителю официальное предостережение. Теперь партия зерна не может быть использована по заявленному назначению, а компании предстоит пересмотреть процедуры контроля качества, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.