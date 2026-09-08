Участники банды, принуждавшие детей к проституции, получили условные сроки

В Кемерове поставлена точка в резонансном деле о преступной группе, которая на протяжении почти трех лет терроризировала город. Семеро местных жителей признаны виновными в организации проституции с участием несовершеннолетних, а также в изнасилованиях, грабежах и вымогательствах. Об этом пишет VSE42.RU .

Заводский районный суд Кемерова вынес приговор по делу, которое шокировало жителей региона. Преступная группировка действовала в областном центре с июля 2022 года по май 2025 года. За это время ее участники успели создать разветвленную сеть по вовлечению в индустрию интимных услуг, причем среди жертв оказались несовершеннолетние.

Как уточнили в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, действия банды не ограничивались организацией проституции. Фигурантам инкриминировали эпизоды с грабежами, вымогательством денег и изнасилованиями. При совершении всех преступлений злоумышленники активно применяли насилие либо угрожали его применением.

Из семи подсудимых пятеро полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд учел это при вынесении вердикта, однако меры наказания оказались разными в зависимости от степени участия каждого.

Главный организатор группировки проведет в колонии 7 лет 6 месяцев. Наиболее активный участник получил самый суровый срок — 11 лет лишения свободы с дополнительным ограничением свободы на один год после освобождения.

Остальные пять фигурантов, которые совершили от одного до двух преступлений в составе группы, отделались условными сроками — от 2 до 4 лет. Приговор на данный момент еще не вступил в законную силу, и у сторон есть время на его обжалование.