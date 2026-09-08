«Встретимся в следующем году без потерь»: Алла Пугачева встретилась с Раймондом Паулсом

Маэстро побывал в доме певицы, где его принимала вся семья. Он сел за рояль и исполнил несколько произведений для детей Пугачевой, чем привел в восторг и взрослых, и малышей. Также на кадрах можно увидеть мужа артистки — комика Максима Галкина*. Сама певица назвала этот визит ежегодной традицией.

Фото: [ скриншот видео ]

«Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год „без потерь“. Да будет так», — подписала видео Примадонна.

Дружба Пугачевой и Паулса длится уже много лет. Композитор является автором многих хитов Аллы Борисовны, вошедших в золотой фонд советской и российской эстрады. Их отношения переживали как периоды тесного творческого союза, так и долгие паузы.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева разругалась с Ильей Резником после поздравления на день рождения.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.