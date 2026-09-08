«Встретимся в следующем году без потерь»: Алла Пугачева встретилась с Раймондом Паулсом
lady.mail: Алла Пугачева показала встречу с Раймондом Паулсом за роялем
Фото: [соцсети]
77-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева поделилась трогательными кадрами встречи с 90-летним латвийским композитором Раймондом Паулсом, сообщает «Леди.Mail».
Маэстро побывал в доме певицы, где его принимала вся семья. Он сел за рояль и исполнил несколько произведений для детей Пугачевой, чем привел в восторг и взрослых, и малышей. Также на кадрах можно увидеть мужа артистки — комика Максима Галкина*. Сама певица назвала этот визит ежегодной традицией.
Фото: [скриншот видео]
«Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год „без потерь“. Да будет так», — подписала видео Примадонна.
Дружба Пугачевой и Паулса длится уже много лет. Композитор является автором многих хитов Аллы Борисовны, вошедших в золотой фонд советской и российской эстрады. Их отношения переживали как периоды тесного творческого союза, так и долгие паузы.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева разругалась с Ильей Резником после поздравления на день рождения.
* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.