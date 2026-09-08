Путин и Трамп провели час секретных переговоров: Кремль раскрыл детали звонка

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор во вторник, 8 сентября. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

По словам Ушакова, беседа лидеров была посвящена украинскому урегулированию. Собеседники обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5–6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Помощник президента оценил результаты пребывания американских эмиссаров положительно и заявил, что работа по их линии будет продолжена.

Разговор продлился час и носил конфиденциальный характер. Помимо обсуждения текущих вопросов, лидеры двух стран договорились созваниваться в случае необходимости. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин высоко ценит усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Кремль не исключает возможности возобновления трехсторонних переговоров с участием США и Украины. При этом в Москве подчеркивают, что Россия будет продолжать достигать своих целей на Украине на поле боя, если Запад откажется идти на компромиссы.

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