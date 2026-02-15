Отберут права и оштрафуют: инспекторы начали охоту на водителей со старым адресом

В 2026 году требования к актуальности персональных данных в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) стали более жесткими. В связи с этим автовладельцам разъяснили последствия использования документа с устаревшими сведениями. Если гражданин сменил место постоянной регистрации, он обязан оперативно обновить регистрационные данные на свое авто, пишет rznonline.

Законодательство, а именно федеральный закон № 283-ФЗ, обязывает водителей приводить информацию в СТС в соответствие с реальными данными. Это правило распространяется на любые изменения постоянной прописки, будь то переезд в соседний регион или смена квартиры в пределах одного города. Езда с неактуальным свидетельством классифицируется как административное правонарушение.

В отличие от водительского удостоверения, СТС не имеет планового срока замены, однако переоформление необходимо при корректировке адреса постоянной регистрации или утере документа. Если сотрудник ГИБДД обнаружит несовпадение адресов, владельцу автомашины выпишут штраф. За первое нарушение сумма взыскания составит от 1500 до 2000 рублей. При повторном игнорировании требований наказание ужесточается: штраф вырастет до 5000 рублей, а также существует реальная перспектива лишения прав на управление транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

Подать заявление на замену допускается в любом отделении Госавтоинспекции, не привязываясь к месту новой прописки. Жители столицы могут воспользоваться услугами флагманских офисов «Мои документы». Удобнее всего оформлять заявку через портал госуслуг, где также можно оплатить госпошлину. Для прохождения процедуры автовладельцу понадобятся паспорт с отметкой о новой регистрации, бумажный ПТС, действующее СТС и, в случае обращения через представителя, доверенность. Стоимость изготовления нового СТС установлена в размере 1500 рублей. Если ПТС выполнен на бумаге, за внесение изменений в него потребуется доплатить 525 рублей, а если документ электронный — 350 рублей.

При переезде в другой субъект Федерации автомобилю часто требуются новые регистрационные знаки. Услуга по их выдаче обойдется в 3000 рублей. Если же адрес поменялся в пределах прежнего региона, номера можно оставить.

Кроме того, водителям важно проинформировать страховщика об изменениях, иначе при наступлении страхового случая компания вправе отказать в выплате. Также необходимо поставить в известность налоговую службу, так как расчет транспортного налога привязан к месту жительства собственника.

Снимать машину с учета по старому адресу перед визитом в ГИБДД не нужно. Оформить новое СТС можно даже при наличии неоплаченных штрафов, однако наличие открытого исполнительного производства способно заблокировать регистрационные действия. Важно отметить, что смена временной регистрации не является основанием для замены документа — обновлять данные нужно только при изменении постоянной прописки. Если автомобиль находится в долевой собственности, подать документы может один из совладельцев, предоставив письменное согласие остальных.

