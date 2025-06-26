Отчет о проделанной работе и планы развития Шатуры: диалог с жителями Шатуры

Встреча с Николаем Прилуцким, главой округа, и его заместителями прошла в модельной библиотеке на проспекте Борзова и стала площадкой для открытого диалога с шатурянами. Во время выездного мероприятия администрация округа представила отчет о проделанной работе и поделилась планами по дальнейшему развитию Шатуры.

Заместитель главы округа Сергей Пигуль подробно рассказал о текущих проектах, направленных на улучшение городской среды. В частности, он отметил, что в доме № 53 по проспекту Ильича начался ремонт фасада с использованием современной системы утепления и тонкой наружной штукатурки. Кроме того, продолжаются масштабные работы по обновлению внутридомовых инженерных сетей, замене изношенных балконных плит и капитальному ремонту фасадов жилых домов. В рамках текущего ремонта особое внимание уделяется обновлению входных групп, подвалов, кровель и опалубки.

В сфере энергетики, как сообщил Вячеслав Федотов, заместитель главы округа, активно ведется замена устаревших тепловых сетей. В текущем году планируется проложить 5710 метров новых сетей. Для обеспечения надежного теплоснабжения микрорайона Керва заключен контракт на строительство современной блочно-модульной котельной.

Вячеслав Федотов также рассказал о ситуации с дорожной инфраструктурой. В Шатуре ведутся интенсивные работы по ремонту и реконструкции дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах. Под особым контролем находятся проспект Борзова, улицы Интернациональная, Исповедников Шатурских, Строителей, а также Новая, Кленовая, Беговая, Луговая, Сосновая, Южная, Аллея Ударников, Моховая, Береговая и другие улицы, являющиеся важной частью транспортной сети Шатуры. Эти работы крайне важны для комфорта и безопасности передвижения жителей Шатуры.

В рамках программы переселения из аварийного жилья в третьем квартале текущего года ожидается сдача нового многоквартирного дома в пятом микрорайоне, что станет важным событием для многих семей, проживающих в аварийном жилье.

Наталья Федорова, заместитель главы округа, рассказала о значительных инвестициях в образование и инфраструктуру детских учреждений. Главным приоритетом года стал капитальный ремонт второй Шатурской школы, открытие которой запланировано на 1 сентября и станет важным событием для всех шатурских школьников. Также ведутся работы по восстановлению пирса на гребной базе, расположенной на Шатурском пляже. В рамках проекта планируется обустроить современные раздевалки, душевые и туалеты. Для отделения гребли на байдарках и каноэ приобретены новые спортивные снаряды: байдарка Nello7 и каноэ Еcsi, что позволит шатурским спортсменам достигать новых высот.

Во время встречи жители округа, в том числе жители поселков, задали главе округа и его заместителям вопросы, касающиеся земельных прав, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Для удобства граждан была организована консультация нотариуса. Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития Шатуры и учета мнения жителей.