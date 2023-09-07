Отделение физиолечения заработало в поликлинике Молодежного

Отделение физиолечения для взрослых и маленьких пациентов заработало в поликлинике Молодежного, сообщили в Минздраве Подмосковья. Ранее в медучреждении провели капремонт.

Теперь в поликлинике все необходимое для физиолечения – аппараты для УВЧ-терапии, светотерапии, терапии сном. Кроме того, здесь обустроили соляную комнату.

«Посещать курсы лечения теперь смогут не только жители Молодежного, но и пациенты из близлежащих населенных пунктов», – рассказал главврач Наро-Фоминской больницы Руслан Султанов.

Чтобы записаться на физиопроцедуры, нужно получить направление врача и проконсультироваться с физиотерапевтом.

Ранее в Подмосковье стартовал Съезд детских врачей региона. В мероприятии принял участие губернатор области Андрей Воробьев.