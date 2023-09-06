В Подмосковье проходит четвертый съезд детских врачей региона с международным участием «Педиатрия как искусство». Главная цель мероприятия — обмен опытом, а также поиск и внедрение новых методик лечения, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая перед участниками съезда.

«Главная цель нашего общения — искать и внедрять новое. Знает ли большой начальник все новые методики? Не знает. Все новые методики знают разные люди, которые находятся на земле, в реанимации, там, где оказывают помощь. Вот для чего мы приглашаем всех», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Губернатор указал, что работа педиатров очень важна. Таких специалистов нужно поддерживать и делать все для того, чтобы детские врачи были во всех поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах.

На съезде также выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что Московская область опережающими темпами развивает неонатальный скрининг новорожденных.

Ранее пресс-служба областного Минздрава сообщила, что четвертый съезд детских врачей продлится четыре дня. Участие в нем примут свыше семи тысяч специалистов из семидесяти шести российских регионов и двадцати пяти стран.