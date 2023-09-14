Отделочные работы начались в новом детскому саду в ЖК «Город «В лесу»

ЖК «Город «В лесу» (входит в группу ВЭБ.РФ) в подмосковном Красногорске готовит к вводу в эксплуатацию свой второй детский сад.

ЖК «Город «В лесу» (входит в группу ВЭБ.РФ) в подмосковном Красногорске готовит к вводу в эксплуатацию свой второй детский сад. Здесь уже закончился монтаж наружных внутриплощадочных сетей. Здание красят снаружи, а внутримонтируют инженерные системы. Специалисты ведут отделочные работы и устанавливают оборудование.

Детский сад входит в состав IV очереди строительства жилого комплекса.

Новое дошкольное учебное учреждение рассчитано на 350 мест. Проект представляет собой трехэтажное здание общей площадью 5,4 тыс.кв.м с цветными фасадами, ярким благоустройством с функциональными прогулочными и игровыми площадками и верандами.

Девелопер планирует сдать этот объект в октябре 2023 года, чтобы жители новых корпусов IV очереди смогли воспользоваться услугами детского дошкольного учреждения сразу после заселения в дома.

Это уже второй детский сад в ЖК «Город «В лесу». Кроме того, в жилом комплексе открыта школа «Светлые горы». В 2021 году эта школа вошла в топ 35 лучших частных школ Москвы и Московской области по версии Forbes Education, а в 2022 году - в ТОП-200 лучших образовательных школ России по версии агентства RAEX.

В жилом комплексе сформирована разнообразная инфраструктура для детей, работают многочисленные кружки и секции. Все дворы благоустроены и закрыты для машин. Для семейных прогулок и отдыха благоустроено 7 га парковой зоны.

Застройщик: ООО СЗ «Джевоссет». Сайт по ссылке. Документация по ссылке.

Сайт: https://gorod-vlesu.ru

Документы: https://gorod-vlesu.ru/documents/