Отдых на больничной койке: какие симптомы говорят о заражении вирусом Нипах

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для туристов, планирующих поездки в страны, где циркулирует вирус Нипах. Ведомство подчеркнуло, что на текущий момент случаев завоза этого опасного патогена в Россию не зарегистрировано, однако меры предосторожности необходимы, сообщает ТАСС .

Эндемичными по вирусу Нипах считаются ряд стран Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки, включая Бангладеш, Индию, Таиланд, Камбоджу и другие. Основными переносчиками инфекции являются плодоядные летучие мыши (крыланы), которые могут загрязнять фрукты и сырые соки своей слюной и пометом.

В связи с этим ключевые рекомендации для путешественников включают в себя отказ от контактов с летучими мышами, тщательное мытье фруктов и овощей, а также избегание употребления сырых продуктов, в частности свежевыжатых соков неизвестного происхождения, которые могли контактировать с животными. Также рекомендуется воздержаться от посещения ферм и рынков с живым скотом в зонах риска и строго соблюдать правила гигиены.

Роспотребнадзор напомнил, что при появлении после поездки симптомов, напоминающих грипп (высокая температура, кашель, головная боль), или признаков поражения нервной системы необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить врачу о недавнем путешествии. Для контроля эпидемиологической ситуации на границе используется автоматизированная система «Периметр», а в стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной диагностики вируса Нипах.

