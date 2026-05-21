В Московской области наградили региональных победителей Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

В Подмосковье прошла церемония чествования победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон». 11 сотрудников Почты России, чьи профессионализм и преданность делу не вызывают сомнений, получили памятные подарки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

2 марта 2026 года стартовал отборочный этап 2-го Всероссийского конкурса «Земский почтальон». На участие было подано свыше 200 заявок от специалистов с опытом работы не менее 1 года. Среди претендентов были почтальоны из городов, поселков и отдаленных сельских территорий — каждый из них внес свой вклад в развитие почтовой службы региона.

Среди тех, кто удостоился признания на региональном уровне, — Алла Селиверстова из Орехова-Зуева, Наталья Каухер из Одинцова, Лариса Каткова из Ступина, Евгения Шмидт из Наро-Фоминска, Ольга Мартынова из Дмитрова, Ирина Шувалова из Домодедова, Юлия Иванова из Красногорска, Надежда Капустина из Воскресенска, Галина Матвеева и Ирина Челядинова из Клина, а также Марина Симонова из Талдома.

