Зарайск меняет облик: от обновленных очистных сооружений до современных дворов

В Конькобежном центре «Коломна» состоялся форум «Подмосковье. Есть результат!», где подвели итоги пятилетней Народной программы «Единой России». По словам главы округа Виктора Петрущенко, программа опиралась на пожелания жителей, что помогло решить ряд острых проблем в Зарайском округе.

За это время благоустроили более 30 дворов — они стали комфортнее и безопаснее. Модернизировали ЖКХ: отремонтировали свыше 150 многоквартирных домов, заменили устаревшие котельные на блочно‑модульные, обновили теплотрассы. Улучшилась инфраструктура. В Протекино капитально отремонтировали очистные сооружения, а в деревне Летуново построили новый водозаборный узел.

Депутат Госдумы Никита Чаплин вручил благодарственные письма активным участникам программы — среди награжденных из Зарайского округа оказалась Юлиана Орлова.

«Единая Россия» уже формирует новую пятилетнюю программу. Предложения по развитию округа можно оставить на сайте естьрезультат.рф, а предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая на PG.ER.RU.