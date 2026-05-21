Пассажиры ЦППК совершили почти 40 млн поездок по «Кошельку» карты «Тройка»

За три года с момента запуска оплаты проезда по «Кошельку» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях пассажиры ЦППК совершили около 35 млн поездок, такая возможно позволяет им не оформлять отдельные билеты в кассах или автоматах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.