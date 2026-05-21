Пассажиры ЦППК совершили почти 40 млн поездок по «Кошельку» карты «Тройка»
Минтранс Подмосковья: пассажиры ЦППК совершили 35 млн поездок по «Тройке»
Фото: [ЦППК]
За три года с момента запуска оплаты проезда по «Кошельку» карты «Тройка» на Павелецком и Ярославском направлениях пассажиры ЦППК совершили около 35 млн поездок, такая возможно позволяет им не оформлять отдельные билеты в кассах или автоматах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Если в первый год «Тройкой» в среднем пользовались 570 тыс. пассажиров в месяц, то с начала 2026 года показатель превысил 1,2 млн. Совместно с ЦППК мы продолжаем развивать единую билетную систему в столичном регионе, как поручил Мэр Москвы Сергея Собянин», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Первый заместитель генерального директора ЦППК Владимир Булак добавил, что такой способ оплаты стал полноценной частью повседневных поездок пассажиров. При этом чаще всего он востребован на Ярославском направлении, там услугу выбрали более 26 млн пассажиров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.