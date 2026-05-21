Экологический парадокс: почему борьба со смогом может ударить по климату

Борьба с загрязнением воздуха может иметь неожиданный климатический побочный эффект, сообщает Daily Mail со ссылкой на новое исследование ученых Редингского университета в Англии. Ученые выяснили, что снижение выбросов аэрозолей — частиц серы, сажи и других загрязнителей — способно дополнительно ослабить Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию, или AMOC.

AMOC — это огромная система океанских течений, частью которой является Гольфстрим. Она переносит тепло, углерод и питательные вещества по планете и помогает поддерживать климатическую стабильность. Если эта система резко ослабнет или рухнет, Северную Европу может ждать сильное похолодание.

Парадокс в том, что аэрозольное загрязнение, вредное для легких и сердца, одновременно отражает часть солнечного излучения обратно в космос. То есть грязный воздух частично маскировал реальный масштаб потепления. Когда аэрозолей становится меньше, Северное полушарие быстрее прогревается, особенно в высоких широтах, и температурный баланс, поддерживающий AMOC, меняется.

Исследователи провели 80 климатических симуляций до 2050 года. По их расчетам, жесткие меры против загрязнения воздуха могут ослабить AMOC примерно на 6% дополнительно. Сильнее всего влияют сокращения выбросов в Северной Америке и Европе, поскольку они ближе к районам, где запускается ключевая циркуляция вод.

Но главный вывод не в том, что нужно терпеть смог. Авторы подчеркивают: парниковые газы вредят AMOC сильнее, чем сокращение аэрозолей. Поэтому лучший способ снизить риск — быстро уменьшать выбросы углекислого газа и метана, одновременно очищая воздух. Иначе климатическая система может получить двойной удар: от потепления и от уже запущенного ослабления океанского «конвейера».