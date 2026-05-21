В Московской области запустили единый онлайн-навигатор по всем выплатам для будущих мам

В регионе появился удобный цифровой инструмент для будущих мам: на портале «Стань мамой в Подмосковье» заработал новый раздел, который объединяет всю информацию о федеральных и региональных выплатах для беременных и молодых родителей. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Запуск единого раздела — важный шаг в развитии экосистемы поддержки материнства в Подмосковье. Теперь женщины разных социальных категорий могут в одном месте найти исчерпывающие сведения о положенной им господдержке. Ключевое преимущество сервиса — бесшовный переход на портал госуслуг: к каждой категории выплат прилагается прямая ссылка для оперативной подачи заявления, что существенно упрощает процесс оформления пособий.

Раздел построен так, чтобы максимально облегчить путь будущей мамы от первых шагов заботы о здоровье до получения всех положенных выплат. Здесь собрана пошаговая инструкция: она охватывает весь алгоритм действий, начиная с постановки на учет в женской консультации и заканчивая оформлением пособий после родов.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.