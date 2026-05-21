Завод, который не построили в 90-х: заброшенные здания в Омске вновь выставили на торги за 23 млн руб.

Департамент имущественных отношений администрации Омска подготовил сделку, которая включает сразу шесть недостроенных зданий. Все они расположены на пересечении двух улиц. Приватизация этих заброшенных объектов, по оценкам чиновников, может принести в городскую казну более 23 млн руб., сообщил gorod55.ru.

Информация о предстоящей сделке появилась в официальных документах мэрии. В приложении к документу был заявлен долгострой.

Стоит отметить, что имущественный комплекс, выставленный на торги, пытаются сбыть заинтересованным лицам уже не в первый раз. Аналогичный аукцион проводился еще летом 2025 года. Однако тогда старые бетонные конструкции, годами простаивающие без дела, не привлекли ни одного потенциального покупателя. Смогут ли власти найти инвестора сейчас — пока неясно.

«Новый "виток" торгов этот опыт учел — актуальная цена предложения составляет 23 083 000 руб. Также в документе называется и выкупная цена земли, где размещена "заброшка". За нее заинтересованным лицам придется дополнительно "выложить" 134 762 000 руб.», — сообщил gorod55.ru.

Недостроенные здания, которые сейчас пытается приватизировать городская администрация, имеют давнюю историю. Они появились в 90-х годах прошлого века. Согласно данным из разных источников, недострои должны были стать корпусами либо завода нестандартного оборудования, либо предприятия по производству керамзита. Заброшенные бетонные конструкции привлекали зевак и особенно — подростков, ищущих острых ощущений и приключений.

