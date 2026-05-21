Вратарь «Урала» назвал колхозом организацию переходного матча за право играть в РПЛ

Голкипер «Урала» Александр Селихов в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал гол в свои ворота в первом переходном матче с махачкалинским «Динамо». Спорный мяч оказался единственным в игре.

На 5-й минуте нападающий «Динамо» добил отскочивший от перекладины мяч. Селихов среагировал на удар, но арбитр Антон Фролов указал, что мяч пересек линию ворот. ВАР подтвердил это решение. При этом не нашлось ни одного кадра, позволяющего убедительно утверждать, что гол был.

«Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз», — сказал Селихов.

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий также заявил, что не увидел гола, хотя не жалуется на зрение.

Ответный матч пройдет 23 мая в Махачкале.