В Подмосковье подали почти 80 тыс. заявлений на присвоение адреса

С начала 2026 года в Подмосковье жители подали более 75 тыс. электронных заявлений на присвоение и аннулирование адреса объекту адресации, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация прав». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, указать муниципалитет и цель обращения, а после заполнить онлайн-форму. Перед подачей заявления следует проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Заявление на аннулирование адреса подается в случае прекращения существования объекта, присвоения нового адреса, а также при отказе в осуществлении кадастрового учета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.