Отдых по цене автомобиля: туристы отдали больше ₽600 тыс. за неделю в Эстосадке
OneTwoTrip: отдых за ₽624 тыс в Эстосадке стал самым дорогостоящим в июле
Сервис OneTwoTrip проанализировал данные бронирований и составил рейтинг самых дорогостоящих вариантов отдыха внутри страны в июле 2026 года. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».
Топ-3 самых дорогих направлений
- Эстосадок (Краснодарский край): Лидером рейтинга стал 7-дневный отдых двух туристов в пятизвездочной гостинице, обошедшийся в ₽624 тыс.
- Геленджик (Краснодарский край): Второе место заняло бронирование для семьи из 4 человек (трое взрослых и ребенок). За 7 ночей в премиальном отеле с завтраками они заплатили ₽510 тыс.
- Суздаль (Владимирская область): На третьей строчке оказался уик-энд двух взрослых гостей. Две ночи в четырехзвездочном отеле без питания обошлись в ₽340 тыс.