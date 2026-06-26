Отдых в селе Манжерок обошелся дороже, чем в Петербурге: самые дорогие июньские бронирования в России

Самый затратный июньский отпуск внутри страны обошелся шестерым туристам в 748 тысяч рублей за четыре дня в алтайском селе Манжерок. Данные о самых дорогих бронированиях отелей в России за июнь 2026 года приводит сервис OneTwoTrip, передает « Лента.ру ».

Путевка на Алтай оказалась самой дорогой. Компания из шести взрослых без детей остановилась в пятизвездочной гостинице с завтраками. На втором месте — восьмидневный отдых в Санкт-Петербурге для семьи из трех человек с ребенком. Туристы заплатили 650 тысяч рублей, отказавшись от питания в гостинице.

Третье место занял отдых в Клину: двое взрослых и ребенок провели три ночи в пятизвездочном отеле за 552 тысячи рублей. В Эстосадоке двое туристов остановились на шесть ночей в четырехзвездочном отеле за 376 тысяч рублей. Шестеро россиян провели две ночи в Плесе, заплатив 298 тысяч рублей.