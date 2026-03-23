Отдых во Вьетнаме подешевел: названы реальные цены на лето 2026

Летний отдых во Вьетнаме в 2026 году обойдется россиянам в среднем в 270 тысяч рублей. Минимальная стоимость тура на двоих с перелетом начинается от 180 тысяч, сообщили в сервисе Travelata.

Представитель компании отметил, что интерес к этому направлению стремительно растет, в том числе на фоне нестабильной обстановки на Ближнем Востоке. Доля бронирований уже достигла 3 процентов, что вывело Вьетнам на пятое место среди самых популярных зарубежных направлений у россиян.

Генеральный директор туроператора добавил, что страна остается одним из самых разнообразных и привлекательных вариантов в Юго-Восточной Азии, доступных круглый год. Хотя Вьетнам считается относительно бюджетным направлением, итоговая стоимость поездки сильно зависит от цен на авиабилеты. Например, перелет туда и обратно до Нячанга прямыми рейсами может достигать 80 тысяч рублей.

Туры в Нячанг в июне стартуют от 180 тысяч на двоих. В эту сумму входят 14 ночей в двухзвездочном отеле без питания, перелет и трансфер. В этом же городе представлен широкий спектр гостиниц: варианты с системой «все включено» на 10 дней можно найти от 70 тысяч на двоих, а размещение в пятизвездочных отелях обойдется в 120–140 тысяч без учета перелета.

Добраться до Дананга можно стыковочными рейсами от 70 тысяч на человека. Стоимость отеля с системой «все включено» на 10 дней для двоих начинается от 100 тысяч. Эксперт посоветовал выбирать размещение только с завтраками, чтобы лучше познакомиться с местной кухней: в таком случае хороший отель обойдется около 50 тысяч на двоих за 10 ночей плюс авиабилеты.

Камрань, по словам специалиста, идеально подходит для спокойного пляжного отдыха: там расположены крупные отельные комплексы с развитой инфраструктурой. Проживание в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 130–150 тысяч на двоих за 10 дней, а общий бюджет поездки составит около 300 тысяч рублей.