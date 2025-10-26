Отец Артемий объяснил символику золота и света в церкви

Золото в церквях символизирует нетленную природу Божественного света и напоминает человеку, что мир, созданный Богом, прекрасен. Об этом сообщил настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Орле иерей Артемий Торопов, передают « Орловские новости ».

По словам священника, сияние храма не для роскоши, а для того, чтобы человек чувствовал присутствие Бога. Он также объяснил, почему священнослужители облачаются в особые одежды и как по иконописи можно «читать» Евангелие.

По его словам, молодые люди ищут не пафос, а правду. Если Церковь становится местом откровенного диалога, значит, она выполняет свою миссию. Храм — это не музей, а место встречи человека с Богом, подчеркнул отец Артемий.

