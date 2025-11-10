Отец Ефанов раскрыл, почему православные грустят из-за тех, кто не причащается

Протоиерей Андрей Ефанов высказался о том, как православные христиане воспринимают людей, крещеных в церкви, но не участвующих в таинстве причастия и предпочитающих носить украшения с рунической символикой. Свои размышления он опубликовал в журнале «Фома», передает progorodsamara .

По словам священника, официальная позиция церкви по этим вопросам не закреплена, поэтому каждый верующий вправе иметь собственное мнение. Однако, подчеркнул он, для многих христиан отказ от причастия вызывает искреннюю печаль, ведь это таинство является основой духовного единства с Богом.

Комментируя увлечение руническими символами, протоиерей привел образное сравнение: по его словам, это похоже на попытку лечить перелом подорожником вместо обращения к врачу. Он призвал не заменять духовные практики поверхностными символами и посоветовал изучать материалы о значении причастия для более глубокого понимания веры.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.