Российские женщины — одни из самых красивых в мире. Об этом заявил отец Илона Маска в интервью газете Mundo.

Эррол Маск, отец Илона Маска, поделился своими впечатлениями о российских женщинах, назвав их одними из самых красивых на планете. В своем интервью он отметил, что каждая из них могла бы стать моделью, что подчеркивает высокие стандарты красоты, присущие русским женщинам.

Эррол также выделил их невероятность и пояснил, что они действительно отличаются своей привлекательностью. Говоря о поездке в Москву, он добавил, что наряду с сербками российские женщины занимают одно из ведущих мест в мире по красоте.

Новость дополняется.