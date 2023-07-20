Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил о гибели девочки на северо-западе полуострова. Она стала жертвой этого инцидента сразу после телефонного разговора с мамой. Об этом пишет RT .

Девочка шла домой, когда случилась сама трагедия. Она только что провела время с подругами и рассчитывала на замечательный отпуск в Анапе, где семья собиралась отдохнуть в течение трех дней. Однако, этот план был разрушен Вооруженными Силами Украины.

Оказывается, удар украинского беспилотного летательного аппарата произошел всего через несколько минут после того, как закончился телефонный разговор с мамой. Об этом рассказал отец погибшей.

В настоящий момент следственный комитет России начал вести расследование атаки беспилотного летательного аппарата.