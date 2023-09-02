Отец разбившегося в автокатастрофе возлюбленного принцессы Дианы миллиардер аль-Файед скончался на 95-м году жизни

Об уходе из жизни египетского миллиардера Мухаммеда аль-Файеда передает британский телеканал Sky News. Сообщается, что бизнесмен умер 30 августа в своем поместье в Британии в возрасте 94 лет.

Причины смерти на называются. Отмечается, что Аль-Файеда похоронили по мусульманским обычаям в день смерти до захода солнца в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.

К слову, миллиардер скончался в канун годовщины смерти своего сына Доди аль-Файеда, трагически погибшего с принцессой Дианой в автокатастрофе 31 августа 1997 года.