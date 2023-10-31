Открестившаяся от России Нетребко вышла с метлой на европейские улицы

После событий прошлого года вокруг СВО знаменитая оперная певица определила свою дальнейшую судьбу. О том, как складывается ее жизнь за рубежом, пишет издание «Утро.ру» .

Недавно звезда угодила в публичный скандал, когда поругалась с обычной пользовательницей сети. Украинке не понравилось, что Нетребко исполнила песни на русском языке в Китае. На ее резкие заявления в комментариях оперная певица ответила достаточно жестко, но не без доли юмора.

После этого в сети появились снимки знаменитости в наручниках, что в очередной раз обеспокоило публику. Но переживать не стоило, ведь это фото было лишь оригинальной рекламой. А что насчет нового видео Анны Нетребко в фиолетовом пальто и с метлой? Звезда оседлала ее и чуть не взмыла над европейскими улочками. Ну а если серьезно, то этим она возможно даже немного поспособствовала уборке города.