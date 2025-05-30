Открытый диалог: Администрация Талдомского округа выехала к жителям Темпов

В селе Темпы Талдомского городского округа, на территории Дома культуры, прошла выездная сессия приема граждан. Глава округа, совместно с городским прокурором, председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым, а также ключевыми заместителями и ведущими специалистами различных ведомств, встретились с местными жителями.

Мероприятие предоставило сельчанам беспрецедентную возможность лично обратиться к представителям власти и получить ответы на свои вопросы.

На встрече присутствовали эксперты из разных областей, включая социальную сферу, медицину, образование и сферу коммунальных услуг. Каждый желающий имел возможность высказать свои опасения, внести предложения и поделиться замечаниями.

Основными темами для обсуждения стали вопросы улучшения внешнего облика населенных пунктов, модернизации инфраструктуры и поддержки молодежных инициатив. Администрация внимательно фиксировала все обращения граждан, предоставляя подробные объяснения по каждому из них.

Данное мероприятие стало эффективной площадкой для укрепления взаимопонимания между жителями и органами власти. Такой открытый диалог способствует повышению открытости администрации и формированию большего доверия со стороны населения. По итогам встречи все озвученные предложения будут проанализированы и приняты во внимание при планировании дальнейшей работы.