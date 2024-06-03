Открытый Интернет-аукцион недвижимости в Московской области стартует 3 июня 2024 года

Организатор торгов сообщает о торгах на сайте http://auction.msk.ru в сети Интернет, прием заявок с 03.06.2024 в 20:00 по 14.06.2024 до 11:00, время Московское, открытый аукцион, шаг 2000 руб.

Извещение № 1 (повторные) торги состоятся 17.06.2024 в 12:00

1.Кв-ра общ. пл. 33,6 кв. м., расп. по адресу: МО, Зарайский р-н, с. Чулки Соколово, ул. Микрорн., д. 18, кв. 18, КН 50:38:0050130:1119 Н/ц 956250р. Собственник: Ершов А.А. П.171-тт

2.Кв-ра общ. пл. 30,3 кв. м., расп. по адресу: МО, г. Электросталь, ул. Пушкина, д. 24/14, пом. 22, КН 50:46:0000000:10938 Н/ц 1893961,16р. Собственник: Наумов В.А. П.182-тт

3.Кв-ра общ. пл. 31,6 кв. м. расп. по адресу: МО, г. о. Шатура, поселок Шатурторф, ул. Красные Ворота, дом 19А, кв-ра 36, КН 50:25:0060101:344 Н/ц 1126830,72р. Собственник: Заренок А.С. П.214-тт

Залог, запрещение регистрации. Задаток 5% от НЦ. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. Информация и порядок участия: http://torgi.gov.ru, http://auction.msk.ru, http://torg-trade.ru