Открытый турнир по волейболу среди смешанных команд прошел в Волоколамске

В Волоколамске во время открытого турнира по волейболу среди смешанных команд определили победителей и назвали лучших игроков.

В мероприятии приняли участие девять команд, в которые вошли спортсмены из Волоколамского муниципального округа, Москвы, Кубинки, Шаховской, Истры и Лотошино. Гостей принимал дворец спорта «Лама».

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова, депутат окружного Совета депутатов Вячеслав Тюрин и председатель Волоколамского отделения «Союз женщин России» Ирина Назарова приветствовали участников турнира и болельщиков. Сильные команды показали достойную игру, которая была высоко оценена зрителями.

По итогам мероприятия первое место присвоили команде «FLAMAX» (г. Волоколамск), второе — «Кубинка», третье — «Ламе» (Волоколамский округ, воспитанники секции «волейбол» Дворца спорта «Лама»). Лучшими игроками турнира были признаны Артемов Никита («FLAMAX»), Марченко Иван («Кубинка») и Метлов Захар («Лама»).